Nel ASA-Aktionäre durchlebten in den vergangenen Wochen ein wahres Wechselbad der Gefühle. Nach dem Absturz im September konnte sich die Aktie im Oktober wieder deutlich erholen. In dieser Woche verlor Nel ASA nun wieder an Wert. Ist das der Beginn eines neuen Abwärtstrends oder nur ein kurzes Durchpusten, ehe die Aktie am Montag wieder nach oben durchstartet?

Anleger-Tipp: Bei Nel ASA ist derzeit richtig Musik drin. Welche Chancen Anleger haben und welche Risiken ein Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...