Helm auf und Anschnallen, es wird Zeit für den Aktien-Schnelltest im Bernecker TV. Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") ordnete am 15.10.2020 im Gespräch mit Walter Tissen wieder mal 8 Aktien für die Zuschauer ein. Themen:



++ Siemens Healthineers - Kandidat für das Depot?

++ ASML - Fuß in die Tür setzen?

++ Wallstreet:Online - Bewertung mit Spielraum nach oben?

++ Einhell Vz. - kein spektakulärer Kauf, aber …

++ Akasol - Rücksetzer abwarten

++ Frequentis - prallgefüllte Auftragsbücher

++ JDE Peet's - solide Investmentalternative

++ Qualys - Lust auf cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen?





