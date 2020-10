Die Wasserstoffaktien sind Thema, auch wenn e sdiese Woche eher konsolidieren hieß: Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) könnte in Chart Industries einen starken neuen Partner gefunden haben - mittel- und langfristig - auf den Kurs hatte es erstmal keine erkennbare Wirkung. Bei Bloom Energy Corp (ISIN: US0937121079) trennte sich der Canada Pension Plan am Donnerstag Morgen per Blockorder von 9,3 % der gesamten handelbaren Bloom-Aktien - Schock für die Aktie und kräftiger Rücksetzer, ob operative Gründe für den Verkauf vorliegen werden wohl erst die Zahlen in 14 Tagen erklären. NEL Asa (ISIN: NO0010081235) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...