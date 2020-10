Rohöl, Silber, EUR/GBP und die Märkte abseits von Aktien

Rohöl

Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie rechnen viele große Ölkonzerne, wie etwa auch BP, damit, dass die Rohöl-Nachfrage ihren Zenit inzwischen überschritten hat. Doch die OPEC ist da offenbar anderer Meinung. In ihrem am vergangenen Donnerstag präsentierten Perspektivbericht geht das Kartell von einer deutlich stärkeren Nachfrage nach Rohöl in den nächsten Jahrzehnten aus, und das trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen durch Corona und trotz der Klimakrise.

Brent-Chart: Börse Stuttgart

Laut der OPEC-Prognose wird der Bedarf an dem fossilen Rohstoff bis 2045 im Vergleich zu 2019 voraussichtlich um 9,4 Prozent auf täglich 109 Millionen Barrel (je 159 Liter) zulegen. Der OPEC zufolge wird Öl bis 2045 der Treibstoff mit dem größten Anteil am Energiemix bleiben. Auch wenn die langfristige Einschätzung der OPEC sehr optimistisch klingen mag, sind zumindest kurzfristig weiter anziehende Rohölpreise gut möglich. Dafür sprechen die kräftigen Rohöl-Aufholbewegungen und die zuletzt überraschend hohe Kursstabilität.

Brent Crude Future Open End Turbo Bull WKN KB7K23 ISIN DE000KB7K232 Emissionstag 9. September 2020 Produkttyp Hebelzertifikat Emittent Citigroup

Silber

Nachdem der Silberpreis im August ein Siebenjahreshoch bei 29,85 US-Dollar je Feinunze markiert hatte, ging es für die Notierungen im September in der Spitze auf 21,66 US-Dollar nach unten. Doch seitdem konnte sich der Kurs zeitweise wieder in den Bereich der 25er-Marke zurückkämpfen. Gut möglich ist, dass schon in Kürze das August-Top in Angriff genommen wird und ein Ausbruch nach oben gelingt. Während der Goldpreis zuletzt im August neue Allzeithochs verzeichnete, notiert Silber noch weit unter den vorangegangenen historischen Höchstständen aus dem Jahr 2011 bei rund 50 US-Dollar je Feinunze.

