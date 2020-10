GoldDie Edelmetalle entwickelten sich in der abgelaufenen Handelswoche insgesamt unstetig, per saldo ging es leicht abwärts.Der US-Dollar notierte, wie auch der Schweizer Franken, gegen den Euro wieder stärker. Der US-Dollar holte praktisch die gesamten Verluste der Vorwoche wieder auf.Die breiten Aktienindizes notierten mehrheitlich schwächer. Die sich insbesondere in Europa ausbreitende zweite Corona-Infektionswelle belastete hier das Risikosentiment. Aber auch in den USA stieg der VIX-Index wieder an, was eine höhere Bereitschaft andeutet, sich gegen Verluste im S&P500-Index abzusichern.Gold gab in diesem Umfeld im Wochenvergleich 1,6 % ab, der Ausbruch, der in der Vorwoche noch die Signifikanz vermissen ließ, ist bislang nur ein halber.

Den vollständigen Artikel lesen ...