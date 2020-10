17.10.2020 - Die BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) und Pfizer Inc. (ISIN:US7170811035) gehen bei der Impfstoffentwicklung ungewöhnlich effektiv und schnell voran. Jetzt überraschte am Freitag der CEO von Pfizer, Albert Bourla, mit einem "offenen Brief" - in dem er klare Zeitpläne und Voraussetzungen nennt, um ab der dritten Woche im November die Notfallzulassung für den gemeinsamen Impfstoff in den USA bei der FDA zu beantragen. Eher als nach den Klarstellungen der FDA vor wenigen Tagen zu erwarten war. Äußerst ambitioniert, aber er weiß wohl was er sagt. Und er tut es, um den wilden Spekulationen ...

