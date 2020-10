DGAP-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann tritt 2021 planmäßig in den Ruhestand; zum neuen Vorstandsvorsitzenden ab 1. Juli 2021 berief der Aufsichtsrat Gunnar Groebler



17.10.2020 / 13:09 CET/CEST

Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann wird im Jahr 2021 das 65. Lebensjahr vollenden. Er wird deshalb mit Auslaufen seines Anstellungsvertrages am 30. Juni 2021 planmäßig in den Ruhestand treten. Der Aufsichtsrat berief heute Herrn Dipl.-Ing. Gunnar Groebler zu seinem Nachfolger ab 1. Juli 2021. Herr Groebler ist zurzeit Mitglied des Executive Group Management des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB, zuständig für die Business Area Wind. Hierzu erklärt der Vorsitzende des Aufsichtsrates Heinz-Gerhard Wente: "In seiner dann 25-jährigen Dienstzeit im Vorstand unseres Konzerns hat Prof. Fuhrmann für Solidität, Innovation sowie soziale und wirtschaftliche Verantwortung gestanden. Die dabei verfolgte Strategie wird fortgeführt werden. Gerade deswegen freue ich mich, mit Herrn Groebler einen Nachfolger gewonnen zu haben, der hohe Kompetenz und Erfahrungen in wichtigen Aspekten der für die Salzgitter AG entscheidenden Zukunftsthemen besitzt." Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

