Camping World Holding (CWH): +335% in 6 Monaten. Jetzt neuer Kursschub? >>> BREAKOUT SETUP <<<

Gewinner in der Tourismus-Krise. Short-Float-Anteil von knapp 20% könnte den Breakout beschleunigen. Setup mit CRV 3.6. Details HIER bei ratgeberGELD.at

Analyse erstellt im Auftrag von





[vc_column_text]Symbol:ISIN:Das Plus von circa 335 Prozent in sechs Monaten deutet auf eine Unter­bewertung beim Crash im 1.Quartal hin. Nach dem Jahreshoch im August rutschte das Wertpapier teilweise deutlich unter den 50er-EMA, stabilisierte sich jedoch zuletzt in einer Seitwärtsrange über dem 20-Tagedurchschnitt. Die Wider­stands­linie wurde am Freitag bereits kurzfristig gebrochen. Beim nächsten Schub nach oben wollen wir dabei sein.Der Hersteller von Campingfahrzeugen hat wie der gesamte Reisesektor unter den Beschränkungen des Lockdown stark gelitten. Tatsächlich ist aber die Ansteckungs­gefahr beim Campen eher gering. Bei den letzten Quartalszahlen meldete das Unternehmen aus Lincolnshire im US-Bundesstaat Illinois jedenfalls Umsatz und Gewinn deutlich über den Vergleichszahlen des Vorjahres.Kaufsignal: 32.86 USD, Kursziel: 37.85 USD, Stopp Loss: 31.47 USDUnser Setup ermöglicht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3.6. Sofern der Trade in die richtige Richtung geht, könnte der hohe Short-Float-Anteil dazu beitragen, dass der Kurs gleich das Jahreshoch ins Visier nimmt. Allerdings kommen die nächsten Earnings schon in zweieinhalb Wochen. Wir sollten Gewinne zuvor mitnehmen.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/camping-world-holding-cwh-335-in-6-monaten-jetzt-neuer-kursschub/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CWH.