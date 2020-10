Was wie eine Szene aus einem Endzeitszenario, einem Blockbuster oder Kriminal-Roman klingt, ist leider keineswegs fiktiv, sondern traurige Realität. So geschehen am gestrigen Freitagabend in Conflans-Sainte-Honorine, einer französischen Kleinstadt nahe der Hauptstadt Paris.

Der Beitrag Heute Paris, morgen Berlin? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...