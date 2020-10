Heute testete der DAX punktgenau den Trendkanal. Der ist aber so steil, dass der DAX am Montag über 13000 steigen muss, damit der zurückerobert wird. Wenn schon steigen, dann wird er eher einen neuen Trendkanal einschlagen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum ...

