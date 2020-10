Leipzig (ots) - Zum Abschluss des 25. Kinder- und Jugendfilmfestivals "Schlingel" in Chemnitz wurde "Der Sommer, in dem wir allein waren" (Norwegen, 2020) als "bester europäischer besonderer Kinderfilm" mit dem MDR-Sonderpreis prämiert.Der ausgezeichnete Film erzählt von Vega. Sie ist neun Jahre alt und sehr korrekt - im Gegensatz zu ihrer kleinen, wilden Schwester Billie und dem ebenso unbesonnenen Vater. Beim Zelten in den Bergen stürzt der Vater in eine Höhle und verletzt sich. Ganz auf sich allein gestellt, müssen die Mädchen Hilfe holen.MDR-Intendantin Karola Wille unterstreicht die Bedeutung und die Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für Kinderfilme: "Dem MDR liegt als Federführer des ARD/ZDF Kinderkanals und als leidenschaftlicher Unterstützer der Initiative "Der besondere Kinderfilm" die Förderung des Kinderfilms sehr am Herzen. Es geht um Qualität und Vielfalt in diesem Genre, um hochwertige Angebote, die spielerisch Zugang zu Themen aus der Lebenswelt der Kinder vermitteln, Mut machen und zum Träumen einladen. Der mit dem MDR-Sonderpreis prämierte Film ist ein schöner Beleg dafür."Der MDR-Sonderpreis ist mit 1.000 Euro dotiert. Sollte der Film durch einen öffentlich-rechtlichen Sender zur Ausstrahlung angekauft werden, unterstützt der MDR die deutsche Synchronisierung mit 5.000 Euro.Das Schlingel-Filmfestival in Chemnitz gehört zu den wichtigsten deutschen Veranstaltungen für den internationalen Kinder- und Jugendfilm. In diesem Jahr wurden insgesamt über 260 Filme aus 40 Ländern präsentiert.70 lange und 84 kurze Filme konkurrierten in den Wettbewerbskategorien Kinderfilm, Juniorfilm, Jugendfilm, Animationsfilm, Blickpunkt Deutschland sowie Kurzfilm um die begehrten Trophäen. Verschiedene Fach-, Kinder- und Jugendjurys nebst Publikum haben über die Vergabe der Auszeichnungen entschieden.MDR unterstützt seit langem auch Kinderfilm-InitiativeZur Förderung hochwertiger Kinderfilme unterstützt der MDR u. a. auch die Initiative "Der besondere Kinderfilm". Der Zusammenschluss aus inzwischen 27 Partnern der Filmwirtschaft, Politik, Förderungen des Bundes und einiger Länder sowie öffentlich-rechtlicher Fernsehsender setzt sich dafür ein, Qualität und Vielfalt des Kinderfilms zu steigern. Ziel ist es, realitätsnahe Filme zu fördern, die nicht auf bekannten literarischen Vorlagen beruhen, sondern auf neu geschaffenen Stoffen.Alle Informationen unter www.der-besondere-kinderfilm.de (http://www.der-besondere-kinderfilm.de).Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 6432, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4736907