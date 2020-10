* Die Schuldenorgie soll um jeden Preis weitergehen* Wasser auf die Mühlen der Edelmetallhausse* Die nächste taktische Kaufgelegenheit steht kurz bevor* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Die Abrechnung von Reisekosten muss dringend reformiert werden

Liebe Leser,



in den USA fordern Politiker beider großen Parteien lautstark weitere Konjunkturprogramme. Im Gespräch sind erneut gigantische Beträge in der Spanne von 1,8 bis 2,2 Billionen Dollar.



Mehr müssen Sie über den wahren Zustand der Wirtschaft eigentlich nicht wissen. Denn eine halbwegs gesunde Wirtschaft benötigt natürlich keine staatlichen Konjunkturprogramme, schon gar nicht in dieser Größenordnung. Die hierin zum Ausdruck kommende Botschaft lautet: Wir befinden uns in der Frühphase einer Weltwirtschaftskrise, aller politischen Schönfärberei und Gesundbeterei zum Trotz.

