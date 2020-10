Im Herbst 1992 dachten viele, dass der Champion-Taucher Mark Lenzi ganz oben war. Er kehrte von den Olympischen Sommerspielen in Barcelona mit einer Goldmedaille im Tauchen zurück - sein einzigartiges Lebensziel. Aber das war nicht der Fall. Er stürzte in eine tiefe Depression, hörte auf zu tauchen und fragte sich, warum sich sein Inneres so schrecklich anfühlte, nachdem er sein ultimatives Ziel erreicht hatte. Suche ein wenig und du wirst sehen, dass dies recht häufig vorkommt. Etwas Ähnliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...