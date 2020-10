Wer auf ein Smarthome umrüsten will, dem bietet sich bei der Sanierung eines Hauses oder einer Wohnung die optimale Gelegenheit. Das haben wir über sechs Monate hinweg selbst getestet. Worauf man bei der Planung achten sollte und welche Geräte empfehlenswert sind, erfahrt ihr in unserem Erfahrungsbericht. Bei der umfassenden Sanierung eines Hauses inklusive einer Erneuerung der Elektrik haben wir das künftige Smarthome gleich mitgedacht. Dabei haben wir einiges an Lehrgeld bezahlt und viele Tipps gesammelt, die euch bei ähnlichen Anliegen so manchen Fehler ersparen können. Die Sanierung einer Bestandsimmobilie oder der Neubau sind perfekte Gelegenheiten, um sich auch direkt um die Aufrüstung zum ...

