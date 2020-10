Mit einem Abschlag von rund einem Prozent absolvierte der DAX eine typische Konsolidierungswoche. Zunächst wurde die Aufwärtstendenz der vergangenen Woche fortgesetzt, doch nach der Wochenmitte kippte die Stimmung und erzeugte einen stärkeren Rückschlag am Donnerstag. Davon erholte sich der Index zwar etwas, zurück blieben jedoch Kurse unter 13.000 Punkten. Rückblick auf die Handelswoche Bis an die 13.151 setzte der DAX am Montag seine Aufwärtstendenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...