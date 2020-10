DJ Weil kündigt weitere Einschränkungen in Niedersachsen an

BERLIN (Dow Jones)--Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat für die kommende Woche weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in seinem Bundesland angekündigt. "Wir werden die Sperrstunde, wie alle anderen Ergebnisse der Berliner Konferenz, in Niedersachsen Punkt für Punkt umsetzen und im Zweifel auch in die nötigen Gerichtsverfahren gehen. Aus meiner Sicht ist es jedenfalls eine hinreichend bestätigte Erfahrung, dass Alkohol zu später Stunde in geselligen Runden das Infektionsrisiko deutlich erhöht", sagte Weil im Welt-Interview.

Sperrstunden seien ein "wesentlich milderes Mittel als die Schließung von Restaurants und Lokalen. Die wollen wir nicht. Und ich hoffe sehr, dass wir am Ende nicht genau zu diesen Schließungen gezwungen sind", sagte Weil.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2020 07:32 ET (11:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.