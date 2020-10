MISSISSAUGA (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche investiert 500 Millionen Dollar über fünf Jahre in Kanada. Am Hauptsitz der kanadischen Ländergesellschaften würden somit bis Ende 2023 rund 500 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen, teilte Roche am Freitag mit./jb//AWP/edh