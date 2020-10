Freiburg (ots) - Es ist erstaunlich, um welche vermeintlichen Kinkerlitzchen sich der Staat derzeit kümmert. Nun will er Gastwirte bei der Anschaffung von Heizpilzen finanziell unterstützen. Das Vorhaben wird sogar vom sonst in dieser Frage unbeugsamen Umweltbundesamt und den Grünen gutgeheißen. Politiker mischen sich außerdem in die Tarifpolitik ein und fordern die vorzeitige Auszahlung des Weihnachtsgeldes. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ruft zum Rettungsgipfel für die Innenstädte. Der Aktionismus zeigt, dass etwas auf dem Spiel steht. http://mehr.bz/bof8592



