Mining-News KW 42-2020 - Gesundes durchatmen!

in unserem Wochenrückblick der vergangenen Woche haben wir darauf hingewiesen, dass charttechnisch der Weg des Goldpreises erst ab rund 1.950,- USD je Feinunze wieder nach oben frei ist. Und damit lagen wir richtig, denn in der abgelaufenen Handelswoche gelang der Ausbruch nach oben noch nicht.

Vielmehr endete die Woche mit einer kleinen Bremsung bei den Edelmetallen und dementsprechend auch den Edelmetall-Aktien. Als Grund für die fallenden Edelmetallpreise wurde das Ende der Hoffnung auf ein baldiges Hilfspaket für die US-Wirtschaft genannt, was das Interesse an Gold zunächst ausbremste.

Natürlich geht an dem Goldpreis auch nicht spurlos das auf den Marktschmeißen von1,9 Tonnen Gold aus dem weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares vorbei, von seinen zuvor gehaltenen 1.277,96 Tonnen!

Auf Wochenbasis verlor das Edelmetall Gold rund 1,6 % und das Edel- und Industriemetall Silber rund 4,1 %. Dazu sollte man allerdings wissen, dass die physische Nachfrage nach beiden Edelmetallen nach wie vor ungebrochen hoch und die Charttechnik weiter intakt ist!

Somit befinden sich die Edelmetalle und erst recht die gut aufgestellten Rohstoffwerte auf wieder interessanten Niveaus. Um das zu verdeutlichen, haben wir Im Folgenden die unserer Meinung nach wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche zusammengefasst.

Bluestone Resources / Filo Mining

Umschichtungen sprechen für Gold

Immer mehr Investoren steigen bei Gold ein. Dies bei sogar bereits erhöhtem Goldpreis. Denn die Aussichten sind weiter gut. Das gilt auch für Unternehmen mit guten Goldprojekten.



Lesen Sie mehr

Aztec Minerals / Fiore Gold

Reiche werden auf Gold setzen

Reiche werden immer reicher, doch die Diversifikation sollte besser überlegt sein, auch Gold muss ein Bestandteil sein. Gold-Aktien gehören dazu.



Lesen Sie mehr

Hammer-Bohrergebnisse!

Kanadas Golden Triangle und das Silberland Mexiko zeigen sich von ihrer besten Seite!

Die spannendste Zeit vor den US-Wahlen hat begonnen. Das könnte die Aktien- und Edelmetallmärkte noch mal beflügeln und den US-Dollar schwächer gehen lassen! Da bekommen natürlich auch die Spitzenbohrergebnisse von Skeena Resources und Discovery Metals ein ganz anderes Gewicht. Skeena Resources trumpft wieder mit Spitzenergebnissen auf!

Lesen Sie mehr

Corona-Preisanstieg bei Uran

NEUES KURSZIEL verspricht +160% GEWINN! Renommierter Broker veröffentlicht endlich seinen TOP-URAN-PICK!

Die massiven Produktionskürzungen aufgrund der Corona-Pandemie werfen ihre Schatten voraus. An eine Entspannung der Lage ist derzeit nicht zu denken! Gerade langfristig spitzt sich die Angebotssituation im Uranmarkt dramatisch zu! Und es scheint so, dass man inzwischen mit einer 2. Corona-Welle und erneuten Minenschließungen rechnen muss! Spätestens da dürfte jedem Anleger klar sein, dass bei weiter steigender Nachfrage (zahlreiche Atommeiler sind im Bau oder Planung) und gleichzeitig geringerem Angebot der Uranpreis massiv steigen muss! Jetzt müssen Sie sich vorstellen, was das für die wenigen Qualitäts-Aktien im Sektor bedeutet - stark steigende Kurse.

Lesen Sie mehr

Trillium Gold Mines / Victoria Gold

Das begehrteste Metall der Welt: Gold

Das Verlangen nach Gold hat Kriege verursacht, Menschen in Goldrausch-Gebiete getrieben. Heute bietet es Sicherheit.

Lesen Sie mehr

Copper Mountain Mining / Hannan Metals

Bei Streik in den großen Kupferminen wird Kupfer teurer

In Chile gibt es Streikbedenken in der Escondida-Mine, in der größten Kupfermine der Welt. Bei längeren Streiks verknappt sich das Kupferangebot.

Lesen Sie mehr

Uranium Energy Corp. / IsoEnergy

US-Uranbranche muss schneller laufen

Donald Trump berief 2019 eine Arbeitsgruppe ins Leben, die auch die US-Uranbranche untersuchen sollte. Anfang Oktober gab es konkrete Ergebnisse. Profitieren werden nordamerikanische Urankonzerne.

Lesen Sie mehr

Canarc Resource Corp. / Vizsla Resources

Anleger blicken auf Gold und Silber

Die Investoren-Nachfrage nach Gold und Silber ist unvermindert hoch. Denn die Aussichten für weiter steigende Preise sind hoch.



Lesen Sie mehr

Condor Gold / Mawson Gold

Gold und die US-Wahl

Tatsache ist, dass seit dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident im Jahr 2017 der Goldpreis von 1.210 auf das Hoch von 2.063 US-Dollar gestiegen ist.

Lesen Sie mehr

Neuer Goldproduzent entsteht!

Konzentration auf das Kerngeschäft durch Asset-Ausgliederung schafft signifikanten Mehrwert für ALLE!

"Back to the roots', so könnte man Osisko Gold Royalties jüngste Unternehmensmeldung deuten. Und diese Mitteilung hat es wirklich in sich.

Lesen Sie mehr

Treasury Metals / Tarachi Gold

Gesunde und normale Goldpreiskorrektur

Korrekturen gibt es immer wieder mal. Das Ende der Goldpreisrally, wenn der Goldpreis etwas abrutscht, bedeutet dies keinesfalls.

Lesen Sie mehr

Summa Silver / Endeavour Silver

Mit Silber-Investments verdienen

Der an sich ziemlich volatile Silberpreis konsolidiert aktuell. Bei den gegebenen Unsicherheiten und geopolitischen Verwerfungen sollte Silber beim Edelmetall-Investment nicht fehlen.

Lesen Sie mehr

Fusion mit Signalwirkung!

Großkonzern steigt bei TOP-Explorer ein!

Investoren aufgepasst, diese Meldung, die jüngst über die Ticker lief, hat vor allem langfristig MEGA-Potenzial!

Lesen Sie mehr

