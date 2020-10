Seit Monaten fiebern Anleger dem geplanten Mega-Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Financial entgegen. Doch das Mega-IPO bekommt zunehmend Gegenwind - eine Verzögerung bei den Börsenplänen ist möglich.? Ant Financial plant größtes IPO aller Zeiten? Chinesische Finanzaufsicht leitet Untersuchung ein? USA drohen mit RestriktionenEin genauer Termin steht noch nicht fest und doch gibt es bereits Spekulationen über Verzögerungen auf dem Weg von Ant Financial, der Tochter von Alibaba, ...

