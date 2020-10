FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Julius Baer, Q3 Umsatz

09:30 DEU: Munich Re, Pressefrühstück (online) zu Vertragserneuerung anstelle von Baden-Baden-Treffen 12:00 DEU: Hannover Rück, Presselunch (online) zu Vertragserneuerung anstelle von Baden-Baden-Treffen 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen (detailliert)

23:30 AUS: BHP Q1 Production Report

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/20

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite verarbeitendes Gewerbe 08/20 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zum Umsatz im Gastgewerbe 08/20 13:30 EUR: Rede von EZB-Direktor Yves Mersch

14:00 USA: Rede von Fed-Chef Powell

14:40 EUR: Eröffnungsrede von Chefvolkswirt Philip Lane der EZB-Konferenz zur Geldpolitik (online) und anschießend Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 15:00 USA: Rede von New York Fed-Präsident John Williams 16:00 USA: NAHB-Index 10/20

17:45 USA: Rede von Fed-Vice Chair Richard Clarida

18:00 USA: Rede von Minneapolis Fed-Präsident Neel Kashkari 20:20 USA: Rede von Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic 21:00 USA: Rede von Philadelphia Fed-Präsident Patrick Harker SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

+ 1110 Online-Pk Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zu bisherigen klinischen Erfahrungen und worauf sich Intensivstationen im Winter einstellen 10:00 DEU: Rede Bundeskanzlerin Merkel bei digitaler Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft + 0800 APK-Pk mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und APK-Vorsitzendem Joe Kaeser DEU: 12. Integrationsgipfel bei Bundeskanzlerin Angela Merkel 10:00 DEU: Pk Flughafen Berlin Brandenburg GmbH zu Ergebnissen der Testla?ufe und weiteren Vorbereitungen auf die Inbetriebnahme des BER am 31. Oktober EST: Online-Gipfeltreffen der Drei-Meere-Initiative u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Initiative ist ein Zusammenschluss von zwölf EU-Mitgliedstaaten zwischen Adria, Ostsee und Schwarzem Meer. LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 1. Tag (bis 20.10.2020) 18:30 DEU: Online-Debatte "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und Konrad-Adenauer-Stiftung über Zustand und Zukunft der transatlantischen Partnerschaft °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi