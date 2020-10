DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart begrüßt mögliche Zusammenschlüsse der Stahlsparte von Thyssenkrupp, wenn Job-Auflagen erfüllt werden: "Auch Zusammenschlüsse mit anderen Anbietern können Teil der Lösung sein, wenn sie den Umbau beschleunigen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dabei wird die Landesregierung genau darauf achten, dass die Interessen der Beschäftigten gewahrt werden", sagte Pinkwart der Rheinischen Post. "Thyssenkrupp in Duisburg ist der größte Stahlstandort in Europa, den wollen wir als einen der innovativsten für CO2-neutralen Stahl sichern." Damit äußerte sich der Minister erstmals zum Angebot von Liberty Steel wie zu Plänen einer möglichen Deutschen Stahl AG. (Rheinische Post)

SKY - "Corona war für die gesamte Branche eine Herausforderung", sagte Devesh Raj, der neue Chef von Sky Deutschland, in einem Interview. "Aber wir haben den Sendebetrieb keine einzige Minute unterbrochen. Zwar gab es für eine Zeit keine Live-Sportereignisse, aber das hat uns dazu motiviert, innovativ und kreativ zu sein: Wir haben eine Reihe neuer Formate im Sport entwickelt, zudem unser Entertainmentangebot zeitweise auch für Sportkunden geöffnet, die Nutzung war hervorragend. Für uns war es aber auch wichtig, in dieser Zeit an der Seite unserer Partner wie zum Beispiel der Bundesligaklubs und unserer Bar- und Gastronomie-Kunden zu stehen und gemeinsam die richtigen Lösungen zu finden". (Süddeutsche Zeitung)

WEFOX - Das Versicherungs-Start-up Wefox treibt seine Expansion ins Ausland voran. Im Frühjahr hatte die Coronakrise die Pläne zunächst ausgebremst. Nun belebt Wefox sie in gestutzter Form neu: "Die bereits angekündigten Markteintritte in Großbritannien, Asien und den USA haben wir gestoppt. Wir konzentrieren uns nun ausschließlich auf den europäischen Markt", sagte Wefox-Chef Julian Teicke im Gespräch mit dem Handelsblatt. Hier seien zeitnah mehrere Expansionsschritte geplant. In Kürze soll der zur Wefox-Gruppe gehörende Digitalversicherer One in Polen starten. "Wir sind mit dem Regulator zudem in finalen Gesprächen für einen Launch von One in der Schweiz", sagt Teicke: "Bisher teilen sich die Erträge im dortigen Versicherungsmarkt nur wenige Anbieter. Dieses geschlossene System wollen wir aufmischen." (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 00:24 ET (04:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.