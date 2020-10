Aktien: Hellofresh und Delivery Hero orientieren sich nach oben

Anzeige / Werbung Der Berliner Essenszulieferer Hellofresh hat im dritten Quartal seinen Umsatz im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und wegen des positiven Geschäftsverlaufs seine Gesamtjahresprognose angehoben. Hellofreh peilt für das Gesamtjahr ein Umsatzplus zwischen 95 Prozent und 105 Prozent an. Bisher waren die Berliner von 75 Prozent bis 95 Prozent ausgegangen. Die operative Marge soll zwischen 11,25 und 12,75 Prozent zulegen und nicht wie bislang prognostiziert zwischen neun und elf Prozent. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Im dritten Quartal belief sich der Umsatz auf mindestens 968 Mio. Euro, nach 440,6 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das ist mehr als das Management selbst erwartet hatte. Dort war man von 836 Mio. ausgegangen. Noch besser hat sich das operative Ergebnis entwickelt: Es schnellte auf mindestens 112 Mio. in die Höhe, nach 15,5 Mio. im dritten Quartal des Vorjahres. Dies übersteigt deutlich die aktuelle Markterwartung, die sich auf 73 Mio. belief. Den Neunmonatsbericht 2020 wird Hellofresh am 3. November 2020 veröffentlichen. Delivery Hero-Aktie vor Durchbruch nach oben? Die ähnliche Operative Ausrichtung von HelloFresh und Delivery Hero hat beide Aktien zu Corona-Gewinnern gemacht, wobei Delivery Hero nicht selber Lebensmittel oder Essen liefert, sondern die Plattform für Anbieter bereitstellt. Die Aktie von Delivery Hero ist mit einem Plus von fast 50 Prozent der beste Titel im DAX und testet derzeit das Jahreshoch aus dem Sommer. Der MACD (Momentum) zieht ebenfalls an und stützt damit den Aufschwung, genau wie die 200-Tagelinie (rot). Die nächste Unterstützung befindet sich bei knapp 90 Euro. Enthaltene Werte: DE000A2E4K43,DE000A161408

