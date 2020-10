Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf. In der Chipbranche haben bereits erste Unternehmen vorläufige Zahlen präsentiert und dabei einen überraschend guten Eindruck hinterlassen. Bei Infineon stehen frische Zahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 am 9. November auf der Agenda. Kann der Chiphersteller ebenfalls überzeugen?Die Megatrends Elektromobilität und automatisiertes Fahren sind und bleiben die bestimmenden Wachstumstreiber bei Infineon. Schon jetzt bedient der Chipriese, ...

