DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Bruttoinlandsprodukt ist nach offiziellen Daten im dritten Quartal um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Damit ist Chinas Wirtschaft ein halbes Jahr, nachdem die Pandemie die Wirtschaft ins Stottern gebracht hatte, wieder auf Vor-Corona-Kurs. Die 4,9 Prozent im dritten Quartal blieben zwar hinter den Erwartungen der Ökonomen zurück, die einen Zuwachs von 5,3 Prozent prognostiziert hatten. Die Zahl bringt aber Chinas Entwicklung näher an die Prognosen zu Jahresbeginn heran, die das Wachstum 2020 zwischen 5,5 und 6 Prozent sahen - Prognosen, die vor der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 gemacht wurden, die mehr als eine Million Menschen tötete und die Weltwirtschaft erschütterte. Die Expansion im dritten Quartal baut auf dem Wachstum von 3,2 Prozent im zweiten Quartal auf. Dieses folgte auf einen historischen Rückgang von 6,8 Prozent in den ersten drei Monaten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

09:15 DE/Gerry Weber International AG, Erstnotiz im General Standard

der Ffm Wertpapierbörse (Rückkehr an Kapitalmarkt nach Insolvenz)

09:30 DE/Munich Re, PG mit Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde

14:00 DE/Hannover Rück SE, PK zum deutschen Rückversicherungsmarkt und

Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde

22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

23:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Compleo Charging Solutions AG, Bekanntgabe Ausgabepreis

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine Daten angekündigt.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 150 Mio EUR Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 150 Mio EUR Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 im Volumen von 157,4 Mio EUR Auktion 1,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2037 im Volumen von 114 Mio EUR 12:00 BE/Auktion 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2030 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2037

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.934,50 0,40 S&P-500-Indikation 3.495,75 0,63 Nasdaq-100-Indikation 11.907,00 0,86 Nikkei-225 23.688,97 1,19 Schanghai-Composite 3.325,99 -0,31 +/- Ticks Bund -Future 176,01% -12 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.908,99 1,62 DAX-Future 12.883,50 1,13 XDAX 12.898,53 1,11 MDAX 27.765,20 1,10 TecDAX 3.161,41 0,86 EuroStoxx50 3.245,47 1,65 Stoxx50 2.921,83 1,47 Dow-Jones 28.606,31 0,39 S&P-500-Index 3.483,81 0,01 Nasdaq-Comp. 11.671,56 -0,36 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,13% +31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Start in die Woche leicht fester erwartet. Die asiatischen Märkte befinden sich in einer positiven Stimmung, während die Diskussionen um ein neues US-Fiskalpaket fortgesetzt werden. Hier gibt es neue Hoffnung. Die von der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, für Dienstag gesetzte Frist für ein Abkommen, das noch vor der Wahl in Kraft treten kann, wurde allerdings weitgehend ignoriert. Doch haben beide Seiten in den USA übers Wochenende verhandelt. "Positiv wird gewertet, dass die Parteien zumindest noch miteinander reden", so Jeffrey Halley, Marktstratege bei Oanda. Gedämpft positiv wird das China-BIP gesehen, Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion klar positiv. Das BIP kletterte schwächer als erhofft, aber es legte dennoch deutlich zu. Die Industrieproduktion entwickelte sich besser, auch die Einzelhandelsumsätze überraschten positiv.

Rückblick: Sehr fest - Bessere Aussichten auf einen Corona-Impfstoff, starke Geschäftszahlen aus dem Autosektor wie von Daimler und Volvo und die erhöhten Ausblicke von Unternehmen diverser Branchen trieben die Märkte. Dazu gesellten sich auch noch überraschend zuversichtliche und ausgabefreudige US-Verbraucher. Die Probleme Europas verblassten dagegen: Großbritannien ist nach den Worten von Premierminister Boris Johnson zu einem Ausstieg aus den Brexit-Gesprächen über ein Handelsabkommen mit der EU bereit. Der Londoner FTSE-100-Index schloss dennoch 1,5 Prozent höher. Volvo schlug im dritten Quartal die Erwartungen, die Aktien legten 3,3 Prozent zu. LVMH glänzte mit 12 Prozent organischem Wachstum bei Mode- und Lederwaren. Die Aktien feierten das mit 7,3 Prozent Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Die hohe Markterwartung toppte Daimler noch, was mit einem Kursanstieg von 5,5 Prozent belohnt wurde. Abgerundet wurde dies von den Automobilzulassungszahlen in Europa für September. Diese legten zum ersten Mal in diesem Jahr zu. Positiv hob sich Volkswagen von der Konkurrenz mit einem Absatzplus von gut 14 Prozent ab. VW legten um 2,5 Prozent zu, BMW um 1,5 Prozent - Continental sogar um 3,3 Prozent. Die Aktien von Thyssenkrupp sprangen um knapp 11 Prozent. Der britische Konzern Liberty Steel hatte für die Stahlsparte ein unverbindliches Übernahmeangebot vorgelegt. Zooplus stiegen um 5,8 Prozent. Das Unternehmen hatte zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Centrotec legten über 11 Prozent zu. Die Gesellschaft hatte dank der robusten Heimatmärkte Deutschland und Niederlande ebenfalls die Jahresprognose erhöht. Dem Reigen erhöhter Prognosen schlossen sich auch Hellofresh und Ad Pepper an, was die Aktien um 7 bzw. 6 Prozent nach oben trieb.

XETRA-NACHBÖRSE

Traton wurden 1,9 Prozent tiefer gestellt. Im Übernahmepoker um den US-Nutzfahrzeughersteller Navistar muss Traton tiefer in die Tasche fassen. Beide Unternehmen hatten sich am Freitagabend grundsätzlich geeinigt, dass Traton alle verbleibenden Aktien von Navistar zu einem Preis von 44,50 US-Dollar je Aktie kaufen wird. Traton hatte ihr Angebot zuvor zunächst auf 43 Dollar von 35 Dollar je Anteilsschein erhöht.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Ausgabefreudige Verbraucher und die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes haben die Wall Street am Freitag gestützt. Ermutigt wurden Anleger von starken Daten zum Einzelhandelsumsatz im September. Passend dazu hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Oktober stärker als erwartet aufgehellt. Dass die Industrieproduktion enttäuschte, ging dabei ein wenig unter. Allerdings verließ Anleger im späten Geschäft mit steigenden Neuinfektionen in einigen US-Bundesstaaten der Mut und die Indizes kamen deutlich von den Tageshochs zurück. Ein Lichtblick lieferten die Kooperationspartner Pfizer und Biontech, die mit ihrem gemeinsamen Corona-Impfstoffkandidaten gut vorankommen. Der Antrag auf eine Zulassung zur Notfallverwendung des Mittels könnte in den USA bereits bis Ende November eingereicht werden. Biontech gewannen 4,1 Prozent, Pfizer legten um 3,8 Prozent zu. Hewlett Packard Enterprise (HPE) drehten 4 Prozent ins Minus. Das Unternehmen hatte einen Wachstumsplan veröffentlicht. Im Zuge dessen hatte HPE die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr deutlich angehoben. Schlumberger hatte deutlich Umsatz eingebüßt. Der Kurs rauschte 8,8 Prozent nach unten. Im Ringen um die Übernahme durch Traton trieb Navistar den Preis kurz vor Ende des Ultimatums nach oben. Die Titel schossen um 22,9 Prozent in die Höhe. JB Hunt Transport Services sanken um 9,7 Prozent nach Vorlage schwacher Gewinnkennziffern. Citizens Financial ermäßigten sich 4,6 Prozent, das Ergebnis der Bank war von Abschreibungen auf Kredite belastet worden.

Der vermeintlich sichere Rentenhafen wurde gemieden, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte im Gegenzug um 0,8 Basispunkte auf 0,74 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1706 -0,12% 1,1720 1,1716 +4,4% EUR/JPY 123,42 -0,08% 123,52 123,50 +1,2% EUR/CHF 1,0722 -0,04% 1,0725 1,0721 -1,2% EUR/GBP 0,9056 -0,28% 0,9081 0,9068 +7,0% USD/JPY 105,43 +0,04% 105,39 105,42 -3,1% GBP/USD 1,2926 +0,14% 1,2909 1,2920 -2,5% USD/CNH 6,6963 +0,00% 6,6963 6,6953 -3,9% Bitcoin BTC/USD 11.438,25 -0,194 11.460,50 11.323,50 +58,6%

Der ICE-Dollarindex verlor 0,2 Prozent, während der Euro sich wieder deutlicher oberhalb der 1,17-Marke festsetzte. Doch kam der Euro von seinem Tageshoch bei 1,1746 wieder zurück. Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hielt im Fall eines zweiten Corona-Lockdowns ein erneutes Eingreifen der Europäischen Zentralbank (EZB) für denkbar.

Der Dollar legt am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel moderat zu. Trotz der Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern über ein US-Konjunkturpaket am Wochenende wolle kein rechter Optimismus aufkommen. Die Corona-Pandemie stützte den Greenback als vermeintlich sicherer Hafen etwas. Die Analysten der Unicredit sehen den Dollar nicht allzu weit von den derzeitigen Ständen bis zur US-Wahl Anfang November entfernt.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 01:38 ET (05:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,77 40,88 -0,3% -0,11 -28,3% Brent/ICE 42,82 42,93 -0,3% -0,11 -30,1%

Nach wie vor bremsten Nachfragesorgen wegen der vor allem in Europa wieder stärker wütenden Corona-Pandemie den Preis. Aber auch auf der Angebotsseite gab es Sorgen: Händler befürchteten, das Erdölkartell Opec könnte die Förderkürzungen aufweichen. Gestützt wurden der Ölpreis von den überzeugenden Konsumdaten aus den USA. WTI verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 40,88 Dollar, für Brent ging es um 0,5 Prozent abwärts auf 42,93 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.903,35 1.900,70 +0,1% +2,65 +25,4% Silber (Spot) 24,24 24,16 +0,3% +0,08 +35,8% Platin (Spot) 869,88 866,00 +0,4% +3,88 -9,9% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,2% +0,01 +8,7%

Der Goldpreis büßte 0,4 Prozent auf 1.90 Dollar ein. Die überwiegend positiven Konjunkturdaten und der Optimismus am Aktienmarkt belasteten das Edelmetall. Auf Wochensicht verbuchte Gold den ersten Verlust seit drei Wochen. Nachlassende Hoffnungen auf ein Konjunkturpaket in den USA hatten den Dollar 0,7 Prozent aufwerten lassen während der Woche und das Edelmetall gedrückt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

-Deutschland

Auch in Brandenburg ist das umstrittene Beherbergungsverbot vorläufig gerichtlich aufgehoben. Dies entschied der 11. Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg in zwei Eilverfahren.

Experten erwarten, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen schon in wenigen Tagen eine weitere Rekordmarke erreicht. "Auch in Deutschland wird die Zahl der Neuinfektionen in der kommenden Woche voraussichtlich die Grenze von 10.000 überschreiten", sagte der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, der Rheinischen Post.

Nach Ansicht von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) bewährt sich die Corona-Warn-App in der zweiten Infektionswelle. "Die Warnungen nehmen derzeit drastisch zu, wir sehen einen steilen Anstieg", sagte Braun der Rheinischen Post.

Mecklenburg-Vorpommern lockert ab Mittwoch seine strengen Auflagen für Touristen aus deutschen Corona-Risikogebieten. Demnach müssen Gäste aus den betroffenen Gebieten künftig lediglich einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die bisherige Quarantänepflicht fällt somit weg.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich dagegen gewandt, die Wirtschaft als Ganzes herunterzufahren. "Die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen oder Tanken, sind eher unproblematisch, sofern Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden", sagte Altmaier der FAS.

Die große Mehrheit der Deutschen ist mit dem Corona-Management der Bundesregierung zufrieden. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Kantar. Demnach beurteilen 68 Prozent der Befragten das Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung als "eher gut".

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat für die kommende Woche weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in seinem Bundesland angekündigt. "Wir werden die Sperrstunde, wie alle anderen Ergebnisse der Berliner Konferenz, in Niedersachsen Punkt für Punkt umsetzen und im Zweifel auch in die nötigen Gerichtsverfahren gehen. (...)."

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 4.300 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Sonntag insgesamt 4.325 neue Fälle registriert, nach 5.587 neuen Fällen am Vortag. Eine Rekordzahl bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus waren es mit 7.830 Fällen am Samstag.

CORONAKOSTEN DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Bewältigung der Corona-Krise die öffentlichen Kassen in diesem und im nächsten Jahre mit 1,446 Billionen Euro belasten wird.

-Frankreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages hat in Frankreich einen neuen Höchststand erreicht: Die Gesundheitsbehörden meldeten 32.427 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Dies ist die höchste Zahl in dem Land seit dem Beginn der Pandemie.

-Italien

In Italien haben die Gesundheitsbehörden am Freitag mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert - ein neuer Höchstwert seit dem Beginn der Pandemie.

Die italienische Regierung hat neue Maßnahmen in Höhe von 39 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Krise beschlossen.

Italien verschärft die Vorkehrungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Bars und Restaurants müssen künftig um Mitternacht schließen.

-Belgien

Angesichts steigender Corona-Zahlen werden in Belgien ab Montag Cafés und Restaurants für vier Wochen geschlossen.

-Slowakei

Die Slowakei will alle Bürger ab zehn Jahren kostenlos auf das Coronavirus testen. Ob die Tests verpflichtend oder freiwillig sein sollen, blieb offen.

-Slowenien

Slowenien gibt wegen Überlastung die Corona-Kontaktnachverfolgung auf. Die Gesundheitsbehörden des Landes seien nicht mehr in der Lage, allen Kontakten von Infizierten nachzugehen, teilte das Institut für öffentliche Gesundheit mit.

-USA

Zweieinhalb Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in dem Land die Schwelle von acht Millionen überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität starben bis Freitag mehr als 218.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Die USA sind damit vor Brasilien und Indien das Land mit den meisten bestätigten Infektions- und Todesfällen weltweit.

BEZIEHUNGEN USA - TÜRKEI

Die Türkei hat laut Medienberichten erstmals das von Russland gekaufte S400-Raketenabwehrsystem getestet. Die türkische Armee habe einen Testabschuss in der nördlichen Provinz Sinop am Schwarzen Meer vorgenommen, berichtete der regierungsnahe türkische Fernsehsender A Haber am Freitag. Der Kauf des Raketensystems im vergangenen Jahr hat zu einem heftigen Streit zwischen den Nato-Partnern Türkei und USA geführt.

ISLAMISMUS FRANKREICH

Bei dem tödlich Angriff auf einen Lehrer nahe Paris handelt es sich nach Angaben von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron "eindeutig" um einen "islamistischen Terroranschlag".

INNENPOLITIK NEUSEELAND

Überwältigender Sieg für Regierungschefin Jacinda Ardern bei der Parlamentswahl in Neuseeland: Die Labour-Partei der linksgerichteten Premierministerin wird ersten Ergebnissen zufolge die absolute Mehrheit erreichen.

US-FISKALPOLITIK

Die Corona-Krise hat den US-Haushalt voll im Griff. Wie das Finanzministerium mitteilte, hat sich das Haushaltsdefizit im Fiskaljahr 2019/20 per 30. September auf den Rekordwert von 3,1 Billionen US-Dollar verdreifacht.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, ist trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie weiterhin optimistisch für die Entwicklung der US-Wirtschaft. "Ich denke, die Fundamentaldaten für die US-Wirtschaft sind wirklich gut", so Williams in einer virtuellen Veranstaltung zur kommunalen Entwicklung. Die US-Notenbank müsse "weiterhin alles tun, was notwendig ist", um die Wirtschaft und das Finanzsystem zu unterstützen.

US-WIRTSCHAFTSPOLITIK

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat dem Weißen Haus eine Frist für die Einigung auf ein weiteres Coronavirus-Hilfspaket gesetzt. Das Weiße Haus solle seine Ernsthaftigkeit zeigen und innerhalb von 48 Stunden eine Einigung über die verbleibenden Streitpunkte anstreben.

BONITÄT GROßBRITANNIEN

Moody's hat die Bonität Großbritanniens um eine Stufe gesenkt. Die Kreditanalysten reduzierten die Einstufung der britischen Kreditwürdigkeit auf "Aa3" von zuvor "Aa2". Zugleich hoben sie den Ausblick auf Stabil von zuvor Negativ an.

BREXIT

In den festgefahrenen Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU hat die britische Regierung Brüssel erneut zu Zugeständnissen aufgerufen. London wolle weiterhin ein Abkommen abschließen, der Ball liege aber bei den Europäern, sagte der britische Staatssekretär Michael Gove.

KONJUNKTUR CHINA

Industrieproduktion Sep +6,9% (PROG: +5,8%) gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Sep +3,3% gg Vorjahr

Anlageinvestitionen Städte Jan-Sep +0,8% (PROG: +0,9%) gg Vorjahr

China Industrieproduktion Sep +1,18% gg Vormonat

KONJUNKTUR JAPAN

Exporte Sep -4,9% (PROGNOSE: -1,3%) gegenüber Vorjahr

Importe Sep -17,2% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Sep Überschuss 675 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 1,03 Bill JPY)

AIRBUS

Der österreichische Investor Michael Tojner will seine Firma Montana Aerospace einem Magazinbericht zufolge mit der Airbus-Tochter Premium Aerotec zusammenführen und daraus einen schlagkräftigen Branchenführer der Luftfahrt-Zulieferindustrie formen. Tojner plane, gemeinsam mit weiteren Partnern und der Bundesregierung bei Premium Aerotec eine Kapitalerhöhung durchzuführen und das Geld zu nutzen, um weitere Unternehmen unter dem Dach der Gemeinschaftsfirma anzusiedeln, berichtet der Spiegel.

HOCHTIEF

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 01:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.