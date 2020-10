Die Wall Street hofft auf eine Einigung in Washington. Ein weiteres Konjunkturpaket ist bereits seit Monaten in der Diskussion, aber bisher konnten sich Demokraten und Republikaner nicht auf einen Konsens einigen. Der Präsident und die Demokraten erhöhten nun am Wochenende den Druck auf den unwilligen Senat, was heute früh zu steigenden Kursen am Terminmarkt führt. Alle wichtigen Futures liegen deutlich im Plus. Der DAX-Future wird 0,60 % höher bei mehr als 12.920 Punkten gesehen. Der S&P 500 Future liegt 0,65 % höher bei mehr als 3.485 Punkten und der Nasdaq-Future steigt um mehr als 0,8 % auf über 11.890 Punkte. Eine deutliche Erholung der Stimmung im Vergleich zum Freitagabend.Frankfurt ging versöhnlich ins Wochenende. Der DAX konnte zwar die Marke von 13.000 Punkte nicht zurückerobern, aber der deutsche Leitindex stieg um 1,62 % auf 12.908,99 Punkte. Delivery Hero (+4,60 %) und Beiersdorf (+1,58 %) waren die Wochengewinner. Auch der MDAX (+1,10 %) und der TecDAX (+0,86 %) konnten sich am letzten Handelstag noch einmal verbessern.

