DGAP-Ad-hoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

AURELIUS Equity Opportunities prüft Möglichkeiten für die Auflegung von Co-Investmentfunds



19.10.2020 / 08:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AURELIUS Equity Opportunities prüft Möglichkeiten für die Auflegung von Co-Investmentfunds München/Grünwald, 19. Oktober 2020 - Der Vorstand der AURELIUS Management SE, der Komplementärin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), sieht im derzeitigen Marktumfeld erhebliche Chancen für Neuakquisitionen. Um auf diese Marktchancen besser reagieren zu können, erwägt die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA eine Erweiterung ihrer Finanzierungsstrategie und prüft Möglichkeiten für die Auflegung von Co-Investmentfunds mit denen unter dem Dach der AURELIUS Gruppe weitere Investorengruppen angesprochen werden können. Eine Entscheidung über eine konkrete Ausgestaltung ist noch nicht getroffen.





Kontakt:

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

