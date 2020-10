Verhalten positive Vorgaben von der Wall Street unterstützen den DAX am Montag und sorgen gegenüber dem Freitagschluss für ein kleines Plus im vorbörslichen Handel. Im Wochenverlauf erhoffen sich die Anleger mehr Klarheit in der Hängepartie um den Brexit, daneben bleibt die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl Anfang November ein wichtiges Thema. In den USA startet in der laufenden Woche zudem die Berichtssaison für Q3. Am Dienstag nach Handelsende öffnet mit Netflix das erste der Big-Tech-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...