Ich glaube, im Moment sind nicht nur wir Investoren ziemlich verunsichert. Auch insgesamt geht in der Bevölkerung wieder die Angst um. Und alle stellen wir uns derzeit nur die eine Frage: Kommt ein zweiter Lockdown in Deutschland oder bleiben wir davon verschont? Wir wissen nämlich, dass von dieser Entscheidung wohl die Zukunft unseres Landes nachhaltig beeinflusst werden könnte. Deshalb liegt natürlich die ganze Hoffnung darin, die Pandemie auch ohne solch einen gravierenden Schritt in den Griff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...