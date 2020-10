Der EtherScope nXG ist der branchenweit erste vollständig integrierte tragbare Netzwerkanalysator für drahtgebundene und drahtlose Netzwerke, der erstklassige Netzwerktransparenz, umfassende Analysen und eine einfachere Zusammenarbeit bietet

COLORADO SPRINGS, Colo., Oct. 19, 2020 nXG des Unternehmens ist ein integrierter Netzwerkanalysator für drahtgebundene und drahtlose Netzwerke und wurde vom Network Computing Magazine als Gewinner des " Testing/Monitoring Product of the Year Award " für 2020 ausgezeichnet. Dieses bahnbrechende Tool ist der erste vollständig integrierte tragbare Netzwerkanalysator für drahtgebundene und drahtlose Netzwerke, der erstklassige Netzwerktransparenz, umfassende Analysen und eine einfachere Zusammenarbeit bietet.



"Es ist wirklich eine Ehre für NetAlly, vom Network Computing Magazine für diese prestigeträchtige Auszeichnung ausgewählt worden zu sein, obwohl es so viele Mitbewerber gab", so James Kahkoska, CTO von NetAlly. "Dieser Erfolg bestätigt, dass der EtherScope nXG Portable Network Expert der beste in seinem Bereich ist und Netzwerktechnikern eine leistungsstarke WLAN- und LAN-Test-und Analyse-Plattform zur Verfügung stellt."

Der EtherScope nXG ermöglicht es Netzwerk-Engineers und -technikern, drahtgebundene und drahtlose Unternehmensnetzwerke schnell zu erkennen, zu analysieren und Fehler zu beheben - und das alles über nur eine Benutzeroberfläche. Mit dem EtherScope nXG können Netzwerkexperten ihre Bestände einfacher verwalten und nicht autorisierte Geräte schneller erkennen, bevor diese dem Netzwerk Schaden zufügen. Dieses flexible Tool bietet einen ganzheitlicheren Überblick über die Netzwerkleistung, einschließlich VLAN-Datenverkehrsanalyse, erweiterter Erkennung des am nächsten gelegenen Switches und zeitliche Trendanalyse zur Untersuchung periodischer Fehler. Der EtherScope nXG gibt wichtige Informationen über den zugehörigen Link-Live Cloud Service von NetAlly an Techniker vor Ort und Netzwerk-Engineers am zentralen Standort weiter. Somit können Probleme aus der Ferne gelöst werden, auch wenn sie an entlegenen Orten auftreten.

"Seit 25 Jahren ist NetAlly ein Vorreiter im Bereich der tragbaren Netzwerktests", so Mike Parrottino, CEO von NetAlly. "Es ist unser erklärtes Ziel, die Netzwerktransparenz zu verbessern, Tests und Analysen zu beschleunigen und zu vereinfachen und die Zusammenarbeit im Team zu optimieren. Dass der EtherScope nXG jetzt mit diesem Award ausgezeichnet wurde, spiegelt den Erfolg unserer Bemühungen wieder. NetAlly ist weiterhin fest entschlossen, die bestmöglichen Testgeräte zu entwickeln und ein Marktführer der Branche zu sein."

Weitere Informationen darüber, wie der EtherScope nXG Netzwerk-Engineers und Außendiensttechnikern hilft, mehr Aufgaben schneller zu erledigen, finden Sie unter https://netally.com/products/etherscopenxg .

Über NetAlly

Die NetAlly -Produktfamilie von Netzwerktest- und Analyselösungen hilft Netzwerk-Engineers und -technikern seit Jahrzehnten dabei, komplexe drahtgebundene und drahtlose Netzwerke optimal einzurichten, zu verwalten und zu warten. Seit der Entwicklung des ersten tragbaren Netzwerk-Analyzers der Branche im Jahr 1993 setzt NetAlly weiterhin den Standard für die tragbare Netzwerkanalyse. Mit Tools wie EtherScope nXG , AirMagnet , LinkRunner , LinkSprinter , AirCheck und weiteren Produkten vereinfacht NetAlly die Komplexität von Netzwerktests, bietet sofortige Transparenz für eine effiziente Problemlösung und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen dem Personal vor Ort und den Remoteexperten. Um mehr zu erfahren und zu sehen, wie NetAlly die Netzwerkexperten dabei unterstützt, ihre Arbeit schnell zu erledigen, besuchen Sie https://netally.com .

