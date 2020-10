Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec bekommt eine Förderung von der Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates. Mit der Geldspritze, über deren Höhe keine Angabe gemacht wurde, soll die Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen die Lungenkrankheit Covid-19 in den USA vorangetrieben werden, wie Evotec am Montag in Hamburg mitteilte. Die im MDAX notierten Evotec-Aktien stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate deutlich an. Derzeit beträgt das Plus im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs ...

