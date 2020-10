Mehr als 25 Prozent hat die Aktie von ThyssenKrupp am Freitag zwischenzeitlich zugelegt. Rund zehn Prozent Plus blieben am Ende übrig. Offen ist aber nach wie vor, ob das Angebot von Liberty Steel auf Gegenliebe trifft. Sowohl von Unternehmensseite als auch aus der Politik häufen sich inzwischen die Stimmen zur Zukunft der Stahlsparte.Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart wertete die Fusion positiv - allerdings nur, wenn Job-Auflagen erfüllt werden. "Auch Zusammenschlüsse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...