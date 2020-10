Nach einem Bericht der Zeitung Expansion werden der Münchner Versicherer Allianz und der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica ein Glasfaser-Joint-Venture in Deutschland gründen. Das Medium beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Versicherer investiert seine Kundengelder zunehmend in alternative Anlagen, da diese mehr Rendite abwerfen.Dem Bericht nach sollen beide Parteien jeweils 50 Prozent des geplanten Joint Ventures kontrollieren. Eine Einigung wird in den kommenden ...

