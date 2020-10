Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte stehen vor einer herausfordernden Woche. Der Blick richtet sich vor allem in die USA. Dort nimmt die Bilanzsaison immer mehr Fahrt auf. Außerdem steht am Donnerstag das nächste TV-Duell im Wahlkampf an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Amazon, Alibaba, Delivery Hero, HelloFresh, Daimler und Thyssenkrupp. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.