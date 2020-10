Bei der Aston Martin-Aktie kam zu Beginn der Vorwoche wieder etwas Hoffnung auf. Der Kurs hatten seinen EMA50 auf Stundenbasis überwunden und war in der Spitze auf ein Hoch bei 0,614 Pfund angestiegen. Hier hätten Anschlusskäufe einsetzen müssen, um die Aufwärtsbewegung fortzuführen. Die Anleger entschieden sich jedoch dazu, ihre Gewinne lieber mitzunehmen. Schnell ging der Kurs in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie endete erst am Donnerstag, als bei 0,526 Pfund ein neues Tief erreicht wurde. Der ...

