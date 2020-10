DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas BIP wächst um 4,9 Prozent im 3. Quartal

Chinas Bruttoinlandsprodukt ist nach offiziellen Daten im dritten Quartal um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Damit ist Chinas Wirtschaft ein halbes Jahr, nachdem die Pandemie die Wirtschaft ins Stottern gebracht hatte, wieder auf Vor-Corona-Kurs. Die 4,9 Prozent im dritten Quartal blieben zwar hinter den Erwartungen der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen zurück, die einen Zuwachs von 5,3 Prozent prognostiziert hatten. Die Zahl bringt aber Chinas Entwicklung näher an die Prognosen zu Jahresbeginn heran, die das Wachstum 2020 zwischen 5,5 und 6 Prozent sahen.

Lagarde: EZB beobachtet Indikatoren genau

Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet die Entwicklung der Euroraum-Wirtschaft nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde genau. "Seit dem Sommer ist die Erholung ungleichmäßig, unsicher und unvollständig verlaufen, und es besteht das Risiko, dass sie nun an Schwung verliert", sagte Lagarde der Zeitung Le Monde. Die EZB werde daher die Indikatoren über den Herbst genau beobachten.

Panetta: EZB muss für Preisstabilität sorgen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta angesichts der sich in Europa ausbreitenden Corona-Pandemie Handlungsbereitschaft signalisieren. "Angesicht des schieren Ausmaßes der Abwärtsrisiken sollten keine Zweifel an unserer Entschlossenheit bestehen, für Preisstabilität zu sorgen", sagte Panetta der Zeitung Kathimerini. Die EZB stehe bereit, alle ihre Instrumente wie erforderlich anzupassen.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im August deutlich

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie hat sich im August deutlich erhöht. Verglichen mit dem Vormonat nahm er um 1,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei stiegen die offenen Aufträge aus dem Inland um 0,6 Prozent und die aus dem Ausland um 1,1 Prozent. Im Vergleich zu Februar, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragsbestand im August nur noch 0,2 Prozent niedriger. Die Auftragsreichweite betrug 6,4 (Vormonat: 6,3) Monate.

RKI: Mehr als 4.300 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 4.300 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Sonntag insgesamt 4.325 neue Fälle registriert, nach 5.587 neuen Fällen am Vortag.

Kubicki fordert stärkere Einbindung des Parlaments in Corona-Entscheidungen

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat vor einer Beschädigung der Demokratie gewarnt, sollten wichtige Entscheidungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin von der Bundes- und den Landesregierungen statt vom Parlament getroffen werden. "Wenn wir als Parlament unsere Aufgabe jetzt nicht wahrnehmen, dann hat die Demokratie einen dauerhaften Schaden", sagte Kubicki auf einer Veranstaltung der Bild-Zeitung am Sonntagabend. "Es ist die Aufgabe des Parlaments, wesentliche Entscheidungen zu treffen, und nicht die Aufgabe von Regierungsmitgliedern."

Italien verschärft Vorkehrungen zum Schutz vor Corona

Italien verschärft die Vorkehrungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Bars und Restaurants müssen künftig um Mitternacht schließen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntagabend in Rom. Maximal sechs Gäste dürften noch pro Tisch in den Lokalen sitzen. Ab 18.00 Uhr dürfen Speisen und Getränke lediglich am Tisch und nicht mehr stehend konsumiert werden. Zudem sollen die Möglichkeiten zur Telearbeit ausgeweitet werden.

Altmaier: Notwendigkeit für Hilfen trotz wirtschaftlicher Erholung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht positive Zeichen in der deutschen Wirtschaft, aber auch den Bedarf an zusätzliche Hilfen für die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Branchen. "Die Kurzarbeit sinkt, aber auch die Zahl der Selbständigen, die Unterstützung benötigt, ist zurückgegangen. Das zeigt, dass sich die deutsche Wirtschaft auf einem Erholungskurs befindet", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. "Wichtig ist aber auch, dass es Branchen und Unternehmen gibt, denen es richtig schlecht geht, weil sie seit April diesen Jahres so gut wie keine Aufträge mehr bekommen haben, diesen Menschen müssen wir helfen."

Nationalist Tatar gewinnt Präsidentschaftswahl in türkischer Republik Nordzypern

An der Spitze der türkischen Republik Nordzypern gibt es einen Machtwechsel: Bei der Präsidenten-Stichwahl setzte sich der von Ankara unterstützte Ersin Tatar gegen Amtsinhaber Mustafa Akinci durch. Wie der Wahlrat in Nikosia am Sonntagabend mitteilte, erzielte der rechtsgerichtete Nationalist Tatar 51 Prozent der Stimmen. Der Staatschef der Türkei, die als einziges Land die Republik Nordzypern anerkennt, begrüßte das Ergebnis.

Nachwahlbefragung: Linksgerichteter Arce liegt bei Präsidentschaftswahl in Bolivien vorne

Der linksgerichtete Kandidat Luis Arce liegt bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien Nachwahlbefragungen zufolge vorne. Laut einer in der Nacht zu Montag veröffentlichten Nachwahlbefragung des privaten Fernsehsenders Unitel kommt Arce auf 52,4 Prozent der Stimmen, weit vor seinem Hauptrivalen, dem konservativen Ex-Präsidenten Carlos Mesa mit 31,5 Prozent. Der Schützling von Boliviens Ex-Präsident Evo Morales hatte bereits vor der Wahl in Umfragen deutlich vor Mesa gelegen.

+++ Konjunkturdaten +++

CHINA

Industrieproduktion Sep +6,9% (PROG: +5,8%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Sep +1,18% gg Vormonat

Anlageinvestitionen Städte Jan-Sep +0,8% (PROG: +0,9%) gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Sep +3,3% gg Vorjahr

JAPAN

Exporte Sep -4,9% (PROGNOSE: -1,3%) gegenüber Vorjahr

Importe Sep -17,2% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Sep Überschuss 675 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 1,03 Bill JPY)

Exporte nach China Sep +14,0% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Sep -2,0% gg Vorjahr

Exporte in die USA Sep +0,7% gg Vorjahr

Exporte nach Europa Sep -10,6% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.