Der Nürnberger Datenbankspezialist Exasol hat sich als erster Börsendebütant im Coronajahr 2020 auf das Parkett in Frankfurt gewagt. Und der Börsengang scheint bisher ein voller Erfolg zu sein. Die Exasol-Aktie kommt seit dem IPO auf ein Kursplus knapp 100 Prozent - die Aktie hat sich folglich in knapp fünf Monaten verdoppelt.Exasol überzeugt dabei die Anleger durch seine einmalige Datenbanktechnologie, die laut Aussagen von CEO Aaron Auld in vielen Anwendungsszenarien "um den Faktor 100 schneller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...