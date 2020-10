DJ Woidke: Aufhebung des Beherbergungsverbots "falsches Signal"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sieht in der Aufhebung des Beherbergungsverbots durch das Oberverwaltungsgericht angesichts des starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen "das falsche Signal zur falschen Zeit". "Wir sind momentan am Beginn eines exponentiellen Wachstums, in einer exponentiellen Ausbreitung des Virus in Deutschland. Die Zahlen sind eindeutig. Wir können momentan diese Entwicklung noch stoppen, da bin ich mit vielen anderen einer Meinung", sagte der SPD-Politiker am Montag im ZDF-Morgenmagazin.

"Sofern wir noch zwei, drei, vier Wochen warten, wird es deutlich schwieriger und die Maßnahmen werden härter, um es dann noch stoppen zu können." Woidke kritisierte zudem das Ergebnis der Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel von der vergangenen Woche.

"Ich persönlich bin mit dem Treffen ebenfalls unzufrieden. Ich hätte mir strengere Maßnahmen gewünscht", sagte Woidke zur Kritik von Merkel an den Beschlüssen. Zwar sei es immer eine Frage, wie weit man in das Leben der Menschen eingreife. "Aber das Signal, das von diesem Treffen ausgegangen ist, ist ein Signal der Zerstrittenheit. Das halte ich schon für sehr problematisch."

Deutschland stehe vor einer schwierigen Phase, wahrscheinlich in der schwierigsten Phase überhaupt dieser Pandemie. Das sei ihm nicht ausreichend deutlich geworden, so Woidke.

Die Zahl der Neuinfektionen hat in der vergangenen Woche mit über 7.000 Fällen neue Höchstwerte erreicht. Die am Montag vom Robert-Koch-Institut gemeldete Zahl von 4.325 neuen Fällen lag darunter. Allerdings melden die Gesundheitsämter am Wochenende üblicherweise weniger Fälle an das RKI.

