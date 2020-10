Dieser Rücklauf sollte nichts am übergeordneten Aufwärtstrend ändern, sondern die Schließung des noch offenen Gaps bei 47,39 Euro zum Ziel haben. In der Folge sollte die Aktie wieder nach oben abdrehen und dem Aufwärtstrend weiter folgen. Also Long-Signal könnte ein erneuter Durchbruch von unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...