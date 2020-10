Köln (ots) - Seit einer Woche lässt "Prince Charming" wieder die User-Herzen höherschlagen. Und schon jetzt steht fest: Staffel 2 der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Dating-Show ist noch erfolgreicher gestartet als Staffel 1. Während bei TVNOW gerade alle gespannt auf die 2. Folge (ab heute abrufbar) und bei VOX auf den Start der 2. Staffel (ab 26.10. immer montags um 22:15 Uhr) warten, werden bereits die Pläne für das nächste LGBTQ-Dating-Format geschmiedet. Heißt: nach dem Prince kommt "Princess Charming"!In dem neuen TVNOW-Original geht zukünftig eine attraktive Bi-Lady auf die Suche nach der großen Liebe. Zahlreiche heiße Singles hoffen in der neuen Dating-Show darauf, das Herz von "Princess Charming" zu erobern - dabei sind sowohl lesbische und bisexuelle Frauen als auch heterosexuelle Männer, die gemeinsam in eine Villa ziehen.Unter den bunten und diversen Liebesanwärtern prallen Vorurteile, Wunsch und Wirklichkeit aufeinander, werden Klischees befeuert - oder entkräftet. Von Catfights bis hin zu heißen Flirts, von Magic Moments bis hin zur großen Enttäuschung ist alles möglich. In aufregenden Einzel- und Gruppendates hat Princess Charming dann die Chance, ihre potenziellen Love Interests kennenzulernen und auf Tuchfühlung zu gehen. Bei der Happy Hour haben die Singles noch einmal die Möglichkeit, sich bei der Princess in Stellung zu bringen, bevor am Ende einer jeden Folge eine Entscheidung ansteht. Im Finale zittern schließlich zwei Singles darum, wer von ihnen die bessere Hälfte von Princess Charming werden wird. Wer überzeugt die Princess am meisten? Mann oder Frau?Das Casting für das neue TVNOW-Original "Princess Charming", das von Seapoint Productions produziert wird, ist bereits gestartet und Bewerbungen können hier eingereicht werden: www.tvnow.de/casting (http://www.tvnow.de/casting)Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationJovan EvermannTelefon: 0221-456 74234Janine SteinTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:Marie GühmannTelefon: 0221-456 74270Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4737518