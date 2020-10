Samsungs kommende Topmodelle sollen schon im Januar 2021 erscheinen. Erste Renderbilder der S21- oder S30-Serie deuten an, dass der massive Kamerabuckel des S20 Ultra erhalten bleibt, ja sogar noch größer erscheint. Nachdem Samsung seine Topmodelle des ersten Halbjahres in den letzten Jahren stets zwischen Februar und März enthüllte, soll der Launch der nächsten Generation Gerüchten zufolge in den Januar vorgezogen werden. Das berichtet der Leaker Steve Hemmerstoffer, auch bekannt Onleaks, der sei Jahren mit hoher Trefferquote Geräte diverser Smartphone-Hersteller zuverlässig vor ihrer offiziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...