Wien (www.anleihencheck.de) - Die Wüstenrot Bausparkasse trat vergangene Woche mit einer geplanten Sub-Benchmark Covered Bond Emission mit einer Laufzeit von sieben Jahren an den Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach initialen Preisindikationen von MS+11 BP habe der Emittent schon ein sehr solides Orderbuch verzeichnen können. Nachdem letzteres dann bei rund EUR 1,3 Mrd. gestanden habe, sei die Deal-Size auf EUR 300-500 Mio. angehoben und schlussendlich EUR 500 Mio. (7J) bei MS+7 BP gepreist worden. Der WUWGR 0,625% 2026 (EUR 250 Mio.) CB der Wüstenrot habe zum selben Zeitpunkt bei MS+7 BP notiert. Ein reduzierteres Angebot an EUR Benchmark CBs im Jahr 2020 sowie ein sehr solider Coverpool dürfte in diesem Fall die Nachfrage positiv beeinflusst haben. (News vom 15.10.2020) (19.10.2020/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...