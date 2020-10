Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei den deutschen Staatsanleihen wiederholte sich das Bild des Vortages, so die Analysten der Nord LB.Eine weiterhin hohe Unsicherheit bezüglich Corona und die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ein Handelsabkommen hätten die Kurse erneut auf einen Tauchgang geschickt. Überwiegend gute amerikanische Konjunkturdaten hätten die Kurse der US-Anleihen unter Druck gebracht. So seien die Einzelhandelsumsätze im September mehr als doppelt so stark gestiegen wie erwartet und das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen im Oktober habe sich überraschend aufgehellt. (19.10.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...