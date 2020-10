Stavanger (www.fondscheck.de) - Die gute Performance des SKAGEN Kon-Tiki (ISIN NO0010140502/ WKN A0HHBV) im dritten Quartal war der hohen Gewichtung in Südkorea zu verdanken, so Fredrik Bjelland, Portfolio Manager des SKAGEN Kon-Tiki, Schwellenländer-Aktienfonds von SKAGEN Funds.Das Land biete eine seltene Kombination aus großartigen Unternehmen und äußerst attraktiven Bewertungen. Während im zweiten Quartal die Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge den Fonds nach oben gehievt hätten, seien es im dritten Quartal die langjährigen Positionen der Experten in Hyundai Motor, LG Electronics und Samsung Electronics gewesen, die den größten Beitrag geleistet hätten. LG Electronics und Samsung Electronics hätten von den veränderten Verbrauchertrends bei Haushaltsgeräten und der verstärkten Arbeit von zu Hause profitiert. Hyundai Motor könne sich mehr und mehr auf eine führende Position bei Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien und auf die Erreichung der operativen Ziele stützen. ...

