Evotec: Unterstützung von Bill Gates im Kampf gegen Covid-19

Das Wirkstoffforschungsunternehmen Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) kann wieder einmal mit einer Erfolgsmeldung aufwarten. So wurde am Montagmorgen bekanntgegeben, dass die in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics von der Bill & Melinda Gates Foundation (Seattle) eine Förderung im Rahmen der COVID-19 Therapeutic Accelerator Initiative erhält.

Antikörper-Entwicklung soll vorangetrieben werden

Mit der Förderung der Stiftung des Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045)-Gründers Bill Gates, über deren Höhe keine Angabe gemacht wurde, soll die Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen die Lungenkrankheit Covid-19 in den USA vorangetrieben werden, wie Evotec erklärte. Die Geldspritze soll Just - Evotec Biologics helfen, mittels Software an Leitkandidaten für die Antikörper zu arbeiten, um schwere Covid-19-Verläufe bei anfälligen Bevölkerungsgruppen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen zu verhindern.

