Der deutsche Aktienmarkt ist gut in die neue Handelswoche gestartet. Wenige Minuten nach Handelsbeginn stand der DAX wieder über der Marke von 13.000 Punkten, nachdem er in der Vorwoche auf 12.600 gefallen war. Es gibt positive Signale, andererseits sind die Risiken nicht weniger geworden. Es bleibt ein Kampf um die 13.000.Mit dem Sprung über 13.000 hat der DAX das Gap, das er am Donnerstag aufgerissen hatte, ganz schnell wieder geschlossen. Für Zuversicht sorgen die jüngsten Konjunkturdaten aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...