Lidl macht Mehrwegmasken mit Jette Joop zum stylischen Modeaccessoire. Ab Montag, 26. Oktober, ist die zweite Kollektion mit Mund-Nasen-Bedeckungen der Designerin in allen Lidl-Filialen erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die Designs für Erwachsene reichen beispielsweise von roten Herzen bis zu winterlich angehauchtem grünem Camouflage mit Hirschen, Kinder können sich unter anderem auf Eichhörnchen, Sterne und Ufos freuen. Zudem ist bei den Kleinen jeweils eine Maske pro Doppelpack zum Ausmalen mit einem Textilmalstift geeignet. Alle Mund-Nasen-Bedeckungen sind bei 60 Grad waschbar, tragen den Oeko-Tex-Standard und haben einen atmungsaktiven wasserabweisenden Oberstoff sowie ein weiches Futter aus 100 Prozent Baumwolle. Im Zweierpack kosten die zweilagigen Erwachsenen- und Kindermasken 4,84 Euro bzw. 3,87 Euro. Davon fließt ein Teil in die Corona-Nothilfe des Deutschen Roten Kreuzes, mit der beispielsweise mobile Hilfsdienste wie Einkaufsservices für Menschen aus Hochrisikogruppen finanziert werden.



