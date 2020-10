München (ots) -- Start der zweiten Staffel der Young-Fiction-Serie- Lisa-Marie Koroll spielt wieder die Hauptrolle Laura- Ab dem 24. Oktober exklusiv vorab im Premium Bereich von TVNOW- Barrierefreier Zugang mit Audiodeskription und Gehörlosenuntertitelung- Im Frühjahr 2019 zeigte RTLZWEI die erste Staffel von "Wir sind jetzt" exklusiv vorab im Premiumbereich von TVNOW (https://www.tvnow.de/serien/wir-sind-jetzt-18500) und erst danach im Free TV. Ab dem 24. Oktober wird die zweite Staffel der hochgelobten Serie erneut auf der Streaming Plattform zu sehen sein. Das Projekt erhielt erneut für die Produktion der zweiten Staffel eine New Media-Förderung durch das Medienboard Berlin-Brandenburg. Mit Audiodeskription und Gehörlosenuntertitelung bietet RTLZWEI über die kostenfreie GRETA-App erneut ein barrierefreies Serien-Angebot für sehbeeinträchtigte und hörgeschädigte Zuschauer an. Erst kürzlich wurde die erste Staffel mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die von Kritikern hochgelobte erste Staffel von "Wir sind jetzt" punktete im Mai 2019 mit bis zu 8,7 % MA bei den jungen TV-Zuschauern (14-29). Auf TVNOW stieg die Eigenproduktion im selben Monat unter die Top fünf der meistgesehenen RTLZWEI-Formate. Nun folgt ab 24. Oktober die zweite Staffel "Wir sind jetzt" vorab und exklusiv auf TVNOW. Die gesamte erste Staffel wird On Air am 24. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI wiederholt.Ein Monat ist vergangen, seit Lauras große Liebe Oli tödlich verunglückt ist. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Zoe, Julia, Mira und Fee will sie die Ferien für einen Neuanfang nutzen. Ohne Eltern. Ohne Regeln. Ohne Konsequenzen. Auf einem Campingplatz weit weg von zu Hause schlagen sie ihre Zelte auf. Doch so sehr die fünf Freundinnen in der neuen Umgebung versuchen ihre Sorgen und Ängste hinter sich zu lassen, so bewusst wird ihnen, dass das leichter gesagt, als getan ist und am Ende kommt alles ganz anders, als sie denken...Die zweite Staffel und das begleitende Digitalkonzept wurden erneut vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. Die "Wir sind jetzt"-Story wurde in der ersten Staffel auf verschiedenen Social-Media-Kanälen weitererzählt. So ermöglichte zum Beispiel der formateigene Instagram-Kanal @wirsindjetzt (http://www.instagram.com/wirsindjetzt), den Charakteren auch abseits der Episodeninhalte weiter zu folgen und an ihrer Lebenswelt teilzuhaben. Weitere Inhalte zur Serie fanden die Zuschauer zudem auf RTLZWEI.de (https://www.rtl2.de/sendung/wir-sind-jetzt/inhalt), Facebook (https://www.facebook.com/rtlzwei) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCmn29BrK0ismTgIbzDoegGA).In Kooperation mit dem Berliner Unternehmen GRETA & Starks GmbH ermöglicht RTLZWEI auch hörgeschädigten und sehbeeinträchtigten Zuschauern ein uneingeschränktes Serien-Erlebnis. Mit der kostenlosen GRETA-App kann auf Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta)- wie Apple (https://apps.apple.com/de/app/greta/id793892423)-Devices individuell eine audiovisuelle Beschreibung oder Untertitelung der Geschehnisse bei "Wir sind jetzt" abgerufen werden. Vor jeder neuen Folge werden die Nutzer der GRETA-App automatisch via Push-Nachricht über die Verfügbarkeit informiert. Der TV-Sender informiert seine Zuschauer auf der Homepage rtlzwei.de über das zusätzliche Angebot. Die Produktion der Audiodeskription und Untertitelung für "Wir sind jetzt" übernimmt erneut No Limits Media für RTLZWEI."Wir sind jetzt" wird von Kino-Regisseur Christian Klandt und dem Produzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work, und Head-Autor Burkhardt Wunderlich umgesetzt. Regisseur Klandt wurde für die erste Staffel erst kürzlich mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.Ausstrahlung: Ab Samstag, den 24. Oktober, wöchentlich eine neue Folge bei TVNOW (http://www.tvnow.de/rtl2). Die gesamte erste Staffel wird On Air am 24. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI wiederholt.Über "Wir sind jetzt"Im Mittelpunkt stehen die 17-jährige Laura und ihre Clique, die sich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen müssen. Mitten im Gefühlschaos der Jugendlichen schlägt das Schicksal gnadenlos zu und bringt ihre Welt ins Wanken. Ehrlich, lebensnah, gefühlvoll, aber auch mit viel Humor erzählt "Wir sind jetzt" vom Erwachsenwerden der Protagonisten.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4737569