DJ Altmaier sieht gute Voraussetzungen für konjunkturelle Erholung

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der sich verschärfenden Infektionszahlen bleibt die Bundesregierung mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung bei ihrem vorsichtigen Optimismus. Für das laufende Jahr zeige sich, "dass die Entwicklung besser gelaufen ist und verläuft, als es in den schlimmsten Befürchtungen im März vorausgesehen wurde", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anlässlich der Eröffnung der digitalen Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft in Berlin. "Wir haben im Hinblick auf das nächste Jahr gute Voraussetzungen, dass die Erholung weiter an Fahrt gewinnt."

Voraussetzung sei, "dass es gelingt, ein großflächiges Übergreifen der Pandemie auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu verhindern", so Altmaier. Anfang September hatte die Regierung in ihrer Interimsprojektion das erwartete Minus beim Bruttoinlandsprodukt für dieses Jahr leicht von 6,3 auf 5,8 Prozent korrigiert. Für 2021 rechnet sie dann mit einem Wachstum von 4,4 Prozent statt 5,2 Prozent. 2022 soll dann das Vorkrisenniveau beim Bruttoinlandsprodukt wieder erreicht werden. Anfang der kommenden Woche stellt die Bundesregierung ihre Herbstprognose vor.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 04:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.