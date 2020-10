Wien (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche wurde ein Gesamtvolumen von EUR 28 Mrd. an den europäischen Primärmarkt gebracht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor allem für das Corporate-High-Yield-Segment sei es mit knapp EUR 5 Mrd. die geschäftigste Woche seit Juli gewesen. Dies sei zugleich am Freitag auch jenes Segment gewesen, aus dem die EUR-Primärmarkttätigkeit an diesem Tag gestammt habe. So habe aus dem Corporate-Sektor Tereos Finance eine EUR 300 Mio. Anleihe (B+/B+ erwartet) bei einer Emissionsrendite von 8,00% (5NC2) begeben, während bei den Financials Quintet Private Bank eine EUR 125 Mio. AT1 Anleihe (BB- erwartet) mit einer Rendite von 7,50% (NC5,25) begeben habe. Sekundärmarktseitig sei bei den von der Raiffeisen Bank International AG verfolgten EUR-Credit-Benchmarkindices eine geringe Ausweitung der Risikoprämien im High-Yield-Segment (+9 BP auf 462 BP) sowie bei den Financials Senior (+2 BP; 95 BP) und Sub (+6 BP; 195 BP) im Wochenverlauf zu beobachten gewesen, während jene der Non-Financials IG unverändert geblieben seien (0 BP; 111 BP). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...